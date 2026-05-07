Kadın Yıkım Anında Son Anda Kurtuldu

Adana'da inşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımı kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen kadın enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağızlara getiren anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde, inşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın dün yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, panikle kaçıp kurtuldu.
Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
