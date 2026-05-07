İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

07.05.2026 12:50
İzmir'de düzenlenen operasyonda FETÖ'nün sözde 'emniyet imamı' da dahil 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheler arasında örgütün sözde 'emniyet imamı' S.N.'nin de bulunduğu bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 

BYLOCK KULLANICISI OLDUKLARI BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerden S.N.'nin örgüt içerisinde sözde 'emniyet imamı' olarak faaliyet yürüttüğü, diğerlerinin ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi. Şüphelilerin, örgütün 'gaybubet evleri' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Bu sabah yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden aralarında S.N.'nin de bulunduğu 9'u yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

