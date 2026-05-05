İşadamı baba ve oğlu arasındaki "dronla taciz" olayında yeni gelişme

İş insanı Yüksel Mermer ile oğlu Zafer Murat Mermer arasındaki arazi anlaşmazlığıyla gündeme gelen “dronla taciz” iddiasında savcılık kararını verdi.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Yüksel Mermer ile oğlu Zafer Murat Mermer arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı, “dronla izleme” iddiasıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Yüksel Mermer, oğlunun kendisini dron aracılığıyla izlediğini öne sürerek yargıya başvurmuştu.

SAVCILIK: SOMUT DELİL YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, iddialara ilişkin somut delil bulunamadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, kamuoyuna yansıyan iddiaları desteklemediği belirtildi.

1 MART 2026’DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık, yapılan inceleme sonucunda Zafer Murat Mermer hakkında 1 Mart 2026 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Mermer’in söz konusu olayla ilişkilendirilmesini gerektirecek hukuki bir dayanak bulunmadığı vurgulandı.

AİLE İÇİ HUKUKİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, baba-oğul arasında yalnızca bu iddiayla sınırlı olmayan, uzun süredir devam eden ticari anlaşmazlıklar ve şirket hisselerine ilişkin ihtilaflar bulunduğu öğrenildi. Aile içinde farklı bireyler arasında da açılmış çok sayıda dava bulunduğu, bazı dosyaların ise istinaf aşamasında olduğu belirtildi.