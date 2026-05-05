Kahramanmaraş\'ta Mayısta Kar Sürprizi

Kahramanmaraş’ta mayıs ayında etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi.
Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Yedikuyular Kayak Merkezi’nin bulunduğu Ahır Dağı etekleri ve zirvesi kısa sürede beyaza büründü. Bölgedeki manzara kış aylarını aratmadı.
Kar yağışı Elbistan, Afşin, Göksun ve Nurhak ilçelerinde de görüldü. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar, mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.
Bölgede bulunan vatandaşlardan Ali Yılmaz, “5 Mayıs’ta Yedikuyular bölgesindeyiz. Kar yağışı sevindirdi. Bu aylarda kar görmek zor olduğu için fotoğraf çekilmek istedik. Şehir merkezine çok yakın, gelip karın tadı çıkarılabilir” dedi.
Ramazan Kurt ise Ahır Dağı zirvesinde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Gözümüzün gördüğü her yerde kar var” ifadelerini kullandı.
