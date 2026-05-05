Kahramanmaraş'ta Mayısta Kar Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Mayısta Kar Sürprizi

Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Mayısta Kar Sürprizi
05.05.2026 13:36  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Mayısta Kar Sürprizi
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta mayıs ayında etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi.

Kahramanmaraş’ta mayıs ayında etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışını beraberinde getirdi.

Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Yedikuyular Kayak Merkezi’nin bulunduğu Ahır Dağı etekleri ve zirvesi kısa sürede beyaza büründü. Bölgedeki manzara kış aylarını aratmadı.

Kahramanmaraş'ta Mayısta Kar Sürprizi

KUZEY İLÇELERDE DE KAR ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Elbistan, Afşin, Göksun ve Nurhak ilçelerinde de görüldü. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar, mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Kahramanmaraş'ta Mayısta Kar Sürprizi

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİ

Bölgede bulunan vatandaşlardan Ali Yılmaz, “5 Mayıs’ta Yedikuyular bölgesindeyiz. Kar yağışı sevindirdi. Bu aylarda kar görmek zor olduğu için fotoğraf çekilmek istedik. Şehir merkezine çok yakın, gelip karın tadı çıkarılabilir” dedi.

Kahramanmaraş'ta Mayısta Kar Sürprizi

Ramazan Kurt ise Ahır Dağı zirvesinde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Gözümüzün gördüğü her yerde kar var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, kar, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kahramanmaraş'ta Mayısta Kar Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı
Eşinin gözü önünde darp edildi Eşinin gözü önünde darp edildi
Galatasaray’da 4-1’lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Vadi’nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar’dan tartışma yaratan çıkış Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış
Kendisini kayda alan kadınları fark eden Messi’nin tepkisi dikkat çekti Kendisini kayda alan kadınları fark eden Messi'nin tepkisi dikkat çekti
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Skandal olay Kim Kardashian’ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın

14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
13:46
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir
13:27
Kurtlar Vadisi’nin Zaza Dayı’sından Elazığspor’a destek
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek
13:14
Alarmları kurun Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak
12:33
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
12:04
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 14:09:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Mayısta Kar Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.