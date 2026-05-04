2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Haberin Videosunu İzleyin
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
04.05.2026 19:01  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Haber Videosu

Mersin'de aynı aileden 4 kişinin rahatsızlanması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ömer Selim ve ablası 7 yaşındaki Azra Tülü'nün hastanede çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı. Baba ve hamile olduğu öğrenilen annenin ise tedavisi sürüyor.

Kahreden olay Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 3 gün önce memleketi Bozyazı'ya geldi.

2 KÜÇÜK KARDEŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

ÖLÜM NEDENLERİ BELİRLENEMEDİ

Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayatını kaybeden kardeşlerin ön otopsi işlemi yapıldı. Rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemezken, cenazeler Mersin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından Tülü çiftinin kaldığı evde ilk incelemeler tamamlandı. İnceleme sonrasında evin girişi şeritle kapatıldı. 2 çocuğun ölümüne, anne ile babanın yoğun bakıma kaldırılmasına neyin sebep olduğunun otopsi işlemlerinin ardından belirlenmesinin beklendiği bildirildi.

HASTANEDEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çocukların ölmeden önce hastanedeki fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    kusma ve mide bulantısı demek gıda zehirlenmesi demektir. büyük ihtimal zehirli mantardır.. melek olup uçan iki kardeşe Allah rahmet eylesin. yakınlarınada sabırlar diliyorum. 4 0 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Allahım sen kimseye evlat acısı verme Allah anne ve babalarına hem şifa hem sabır versin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı
Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi
Erzurumspor’dan Fenerbahçe’nin Kante transferine tepki Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti
A Milli Takım’ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti

12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
12:08
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
12:04
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
11:54
TRT müjdeyi verdi Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
11:04
Çin’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26’ya yükseldi
Çin'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26'ya yükseldi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 12:41:23. #7.13#
SON DAKİKA: 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.