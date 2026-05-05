8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

05.05.2026 09:14
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1.6 milyar TL'lik kirli para trafiğini yöneten suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "her türlü illegal yapıya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği" mesajı verdi. 

1.6 MİLYARLIK OPERASYON

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

"HER TÜRLÜ İLLEGAL YAPIYA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR"

Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!" 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Bir de telefonlarımızı mesaj atmayı kesseler ? hanımda böyle bir sorun yoktu. yabancı markalı bir telefon aldık elma tasarımlı, aldığımız gün gelmeye başladı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:41:35. #7.13#
