Süper Lig’e yükselen Amedspor’un transfer listesinde olduğu iddia edilen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli forvetle yıllık 4.5 milyon euro üzerinden 1+1 yıllık kontrat imzaladığı belirtildi.
Kulüp yönetimi, hücum hattındaki istikrarı korumak ve Avrupa hedeflerini güçlendirmek adına Icardi ile yola devam etme kararı aldı. Bu adım, yıldız oyuncunun takımın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını gösterdi.
Son sezonlarda attığı kritik gollerle ön plana çıkan Icardi’nin performansı, sözleşme yenileme sürecinde etkili oldu. Taraftarın da büyük destek verdiği golcü oyuncu, takımın en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.
Anlaşmaya göre kontratın ilk yılı garanti olurken, ikinci yıl performansa bağlı opsiyon şeklinde düzenlendi. Bu modelle kulübün finansal esneklik sağlamayı hedeflediği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)