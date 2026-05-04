Mustafa Varank: Bana göre CHP\'nin adayı Özgür Özel

Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri programında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Varank, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ihracıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“İşin acı tarafı şu, bu şahısla ilgili kendi teşkilatlarının genel merkeze şikayette bulunduğu ama genel merkezin kulağının üstüne tattığı iddiaları var. Siyaset yapacaksanız net olacaksınız. Anında partiden göndereceksiniz. Ama bu kadar ayyuka çıkmışken, görüntüler ortadayken gereğini yapmıyorsanız vatandaş nezdinde itibarınız kalmaz. Herkesin aklına şu gelir, ‘Acaba aralarında nasıl bir ilişki var?’ Herkesin hem fikir olduğu bir yanlışın olduğu hususta genel merkez gerekeni yapmazsa o zaman siyasetin itibarı kalmaz. Bu kadar yanlışın olduğu ortamda bir genel merkez bunu nasıl yapmaz?”

“ÖZGÜR ÖZEL’İN O ARACA İHTİYACI MI VARDI"

CHP Genel Başkanı Özel’in kullandığı makam aracını Özkan Yalım’ın verdiği iddialarıyla ilgili olarak da Varank, “Özel, 6,5 milyonu versin, o arabayı iade etsin. Sizin bu araca ihtiyacınız mı var? Koskoca CHP’nin buna ihtiyacı olabilir mi? Devletimiz partilere Hazine yardımı yapıyor. Sizin oradaki modifiye araca ihtiyacınız da yok. İktidar partisi tarafında da bu kadar aleni yanlışlar varsa bunun gereğinin yapılması lazım. Yapılmazsa o zaman siyasetin itibarı zedelenir. Siyasi partiler olarak gereğini yapmak mecburiyetindesiniz? Yoksa herkesin aklına aynı soru gelir. Nasıl bir ilişki var ki yapamıyorlar? Siyasetin itibarını yerlere düşüren hususlar bunla.” yanıtını verdi.

“O İŞ ADAMI YATTA, BİZ BUNU SORGULAMALIYIZ”

Varank, Özgür Özel’in yattaki görüntüsüyle ilgili de, şunları söyledi.

“Aileleriyle gitmişler, eğleniyorlar. Bu kimseyi ilgilendirmez. Zamanlaması yanlış eleştirebilirsin ama orada ismi geçen bir kişi var. CHP’nin grup başkanvekilinin tahsisli plakasını kullanıyor. Aynı iş adamı orada. Bizim sorgulamamız gereken bu. Yoksa ailesiyle eğlenmesi değil. Siyasi etik açısından yaklaşmamız gereken bu. Yoksa gidip nerede eğleniyorlarsa eğlensinler. Ama gidip mezar başında da rakı tokuşturmasınlar.”

“CHP’Yİ BİR TROYKA YÖNETİYOR”

“Sıkıntıların sebebi bu CHP’nin yeni yönetimi” diyen Varank, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“CHP’yi şu anda bir troyka yönetiyor. Geçmişten ilişkileri olan bir troyka CHP’yi dizayn etmeye çalışıyor. Millletin dertleriyle ilgileri yok aslında.”

“BANA GÖRE CHP’NİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL”

Mustafa Varank, “AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir aday istiyor” eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

“Biz rakibimize göre siyaset belirlemedik. Kendimize aday seçme gibi derdimiz rakip seçme gibi dersimiz olmadı. Kendi zaviyemden CHP’nin adayı kim olursa olsun onların kararı bizi ilgilendirmez. Ama ben şu andaki CHP’nin Mansur Yavaş’la ilgili adım atacağına inanmıyorum. Onların adayı Özel. Bütün adımlarını buna göre atıyorlar. Bundan da İmamoğlu ile aralarına soğukluğun girdiğini söyleyen CHP’li milletvekilleri var. Ekrem İmamoğlu zaten şu anda diploma nedeniyle aday olamaz. Mahkeme kararını verecek ama o politbüronun Özel’i aday yapmak için uğraştığını görüyoruz. Bunu Meclis’teki hal ve hareketlerinde, davranışlarında da görüyoruz. Ben Yavaş’ın CHP’de herhangi bir fırsat bulabileceğine inanmıyorum, şu andaki yönetimle.”

“O KONGREDE ALAVERE DALAVERENİN DÖNDÜĞÜNÜ HERKES BİLİYOR”

Varank, olası butlan kararıyla ilgili de “Yargı nasıl bir karar verecek hepimiz göreceğiz” dedikten sonra, şöyle devam etti:

“Ben hukuki olarak vakıf değilim ama kendi zaviyemden söyleyebilirim. O kongrede bazı alavere dalaverelerin döndüğünü CHP’li arkadaşlardan biliyoruz. ‘Herkesi satın aldılar, İstanbul’dan paralar geldi, makam, iş vaadi aldılar’ diye CHP’li vekiller anlattı. Siyasi olarak baktığımızda o kongrede alavere dalaverenin döndüğünü herkes biliyor. Siz para dağıtarak delegeleri satın alarak kongre kazanıyorsanız bu başka bir işe dönmüştür. “

“BİZ YOLSUZLUK YAPAN BELEDİYENİN ÜSTÜNE GİDİYORUZ”

Varank, “Sadece CHP’li belediyelerin üstine gidiliyor” eleştirilerine de, “Her türlü yolsuzluğun üzerine gidiliyor. İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre AK Partili belediyelere daha fazla soruşturma açılıyor. Ama kusura bakmasınlar CHP’li belediyelerde hırsızlık oluyor diye bizde de hırsızlık olmak zorunda değil. Biz CHP’li belediyeler gibi değiliz. Bizim derdimiz hizmet etmek. Bunların şehre hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Bizim belediyelerimizde usulsüzlük varsa bununun üzerine ilk gidecek biziz. Bizim yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız belediyelerin karnesini çıkarır. Kontrol mekanizması çok sıkı. Yolsuzluk yapanların gereğini yapıyoruz. Hiçbir şeyin üstünü örtmek için gayret göstermiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.