Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe\'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adayların teknik direktör planları netleşmeye başladı.

SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK SÜREÇ

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran’da yapılacak seçim öncesi Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da kısa süre içinde resmen aday olması bekleniyor. Aziz Yıldırım’ın ise henüz kararını vermediği ifade ediliyor.

AYDINLAR’IN LİSTESİNDE DEV İSİMLER

Mehmet Ali Aydınlar’ın listesinde dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp’un yer aldığı ve görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Ancak Klopp’un Almanya Milli Takımı’nı hedeflediği ve bu transferin zor olduğu belirtiliyor.

Aydınlar’ın alternatifleri arasında Brezilya’da başarılı bir grafik çizen ve şu anda boşta olan Filipe Luis’in de bulunduğu aktarıldı.

SAFİ’NİN ADAYI HOENESS

Başkan adaylarından Hakan Safi’nin listesinde ise Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness’in yer aldığı öne sürüldü. Alman teknik adamla temas kurulduğu iddialar arasında.

AZİZ YILDIRIM’IN TERCİHİ AYKUT KOCAMAN

Aziz Yıldırım’ın aday olması durumunda teknik direktörlük için düşündüğü ismin Aykut Kocaman olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin ayrıca sezon sonunda Crystal Palace’tan ayrılması beklenen Oliver Glasner ile de ilgilendiği belirtildi.