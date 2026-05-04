Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe\'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adayların teknik direktör planları netleşmeye başladı.
Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran’da yapılacak seçim öncesi Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da kısa süre içinde resmen aday olması bekleniyor. Aziz Yıldırım’ın ise henüz kararını vermediği ifade ediliyor.
Mehmet Ali Aydınlar’ın listesinde dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp’un yer aldığı ve görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Ancak Klopp’un Almanya Milli Takımı’nı hedeflediği ve bu transferin zor olduğu belirtiliyor.
Aydınlar’ın alternatifleri arasında Brezilya’da başarılı bir grafik çizen ve şu anda boşta olan Filipe Luis’in de bulunduğu aktarıldı.
Başkan adaylarından Hakan Safi’nin listesinde ise Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness’in yer aldığı öne sürüldü. Alman teknik adamla temas kurulduğu iddialar arasında.
Aziz Yıldırım’ın aday olması durumunda teknik direktörlük için düşündüğü ismin Aykut Kocaman olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin ayrıca sezon sonunda Crystal Palace’tan ayrılması beklenen Oliver Glasner ile de ilgilendiği belirtildi.
