Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe\'nin teknik direktör adayları

04.05.2026 12:58
Fenerbahçe’de seçim öncesi teknik direktör adayları netleşirken, listelerde Klopp’tan Aykut Kocaman’a kadar birçok dikkat çekici isim yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adayların teknik direktör planları netleşmeye başladı.

SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK SÜREÇ

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran’da yapılacak seçim öncesi Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da kısa süre içinde resmen aday olması bekleniyor. Aziz Yıldırım’ın ise henüz kararını vermediği ifade ediliyor.

AYDINLAR’IN LİSTESİNDE DEV İSİMLER

Mehmet Ali Aydınlar’ın listesinde dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp’un yer aldığı ve görüşmeler yapıldığı iddia edildi. Ancak Klopp’un Almanya Milli Takımı’nı hedeflediği ve bu transferin zor olduğu belirtiliyor.

Aydınlar’ın alternatifleri arasında Brezilya’da başarılı bir grafik çizen ve şu anda boşta olan Filipe Luis’in de bulunduğu aktarıldı.

SAFİ’NİN ADAYI HOENESS

Başkan adaylarından Hakan Safi’nin listesinde ise Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness’in yer aldığı öne sürüldü. Alman teknik adamla temas kurulduğu iddialar arasında.

AZİZ YILDIRIM’IN TERCİHİ AYKUT KOCAMAN

Aziz Yıldırım’ın aday olması durumunda teknik direktörlük için düşündüğü ismin Aykut Kocaman olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin ayrıca sezon sonunda Crystal Palace’tan ayrılması beklenen Oliver Glasner ile de ilgilendiği belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Aziz Yıldırım ile Aykut kocaman enteresan mi beni garibim 2 5 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    alistınız yabancı teknık adama bak fb ne halde 2 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:27:22.
