Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu.
Yerli teknik direktör konusunda ısrarcı olduğunu belirten Barış Göktürk, "Yerli hoca veya yerliye yakın bir hoca konusunda ısrarcıyım" dedi.
Yaz ayında yapılacak forvet transferleri ve takımın başına getirecekleri teknik direktör hakkında yorum yapan Göktürk, "Alacağımız iki forveti, teknik direktörümüzün kim olacağını, Samandıra sorumlumuzun kim olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Göreve gelmeleri halinde ilk iş olarak takımdan gönderilecek oyuncuların olacağını belirten Göktürk, "İşe başlar başlamaz 17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız.'' şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?