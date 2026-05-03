Barış Göktürk\'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17\'sini de gönderecek

03.05.2026 19:51
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göktürk, göreve gelmeleri halinde takımdan tam 17 futbolcuyla yolları ayıracaklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu. 

''YERLİ HOCA KONUSUNDA ISRARCIYIM''

Yerli teknik direktör konusunda ısrarcı olduğunu belirten Barış Göktürk, "Yerli hoca veya yerliye yakın bir hoca konusunda ısrarcıyım" dedi. 

''TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN KİM OLACAĞINI BİLİYORUZ”

Yaz ayında yapılacak forvet transferleri ve takımın başına getirecekleri teknik direktör hakkında yorum yapan Göktürk, "Alacağımız iki forveti, teknik direktörümüzün kim olacağını, Samandıra sorumlumuzun kim olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. 

“17 FUTBOLCUYLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ”

Göreve gelmeleri halinde ilk iş olarak takımdan gönderilecek oyuncuların olacağını belirten Göktürk, "İşe başlar başlamaz 17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız.'' şeklinde konuştu. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
