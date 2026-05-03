Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

Yurt dışında yaşayan ve kız kardeşlerinden bir süredir haber alamayan iki kardeş, durumdan şüphelenerek genç kadının erkek arkadaşının evine gitti.

BANYODA KORKUNÇ MANZARA

Kapıyı açıp içeri giren kardeşler, evin banyosuna baktıklarında kız kardeşlerinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde büyük şok yaşayan kardeşlerin ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı araştırma başlatırken, genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.