Manchester United-Liverpool maçında 5 gol! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

MANCHESTER UNITED MAÇA HIZLI BAŞLADI

Mücadeleye çok hızlı başlayan Manchester United, 6. dakikada Matheus Cunha ve 22. dakikada Benjamin Sesko'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

LIVERPOOL 11 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Bu kez ikinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 47. dakikada Dominik Szoboszlai ve 56. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle skoru 2-2 yaptı.

MANCHESTER BİR KEZ DAHA ÖNDE

Skora denge gelmesinin ardından her iki takım da etkili ataklar yaparken aradığı golü bulan taraf Manchester United oldu. Ev sahibi ekibi, 77. dakikada Kobbie Mainoo'nun golüyle yeniden öne geçti ve maçı kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ ALDILAR

Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 64'e yükselterek gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Ligde 3 hafta sonra mağlup olan Liverpool ise 58 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United, Sunderland'e konuk olacak. Liverpool, kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek.