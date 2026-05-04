Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
04.05.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Haber Videosu

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin’e atanmasının ardından kentten ayrılırken telsiz anonsuyla personeline veda etti; mesai arkadaşlarına teşekkür eden Aktaş’ın içten mesajı teşkilatta takdir topladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, görev süresinin sona ermesinin ardından kentten ayrılırken personeline telsiz anonsuyla veda etti.

"YOLU MERSİN'E DÜŞEN HERKESİ BEKLERİZ"

Telsiz üzerinden tüm teşkilata seslenen Aktaş, birlikte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Aktaş, "Yolu Mersin'e düşen herkesi, bir meslek büyüğü, bir abi ve kardeş olarak her zaman beklerim" ifadelerini kullandı.

TAKDİR TOPLADI 

Fahri Aktaş’ın bu içten vedası, emniyet teşkilatı personeli arasında büyük takdir toplarken, Manisa’da bıraktığı iz bir kez daha gözler önüne serildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım
Genç mühendis otobüs beklerken feci şekilde hayatını kaybetti Aile “ihmal“ dedi Genç mühendis otobüs beklerken feci şekilde hayatını kaybetti! Aile "ihmal" dedi
Pes dedirten görüntü İlk buluşmada markete gönderip kaçtı Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

11:55
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu Görenler şaştı kaldı
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:33
Süper Lig’e çıkan Amedspor’dan Icardi bombası
Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:42:19. #7.13#
SON DAKİKA: Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.