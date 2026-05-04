Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, görev süresinin sona ermesinin ardından kentten ayrılırken personeline telsiz anonsuyla veda etti.

"YOLU MERSİN'E DÜŞEN HERKESİ BEKLERİZ"

Telsiz üzerinden tüm teşkilata seslenen Aktaş, birlikte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Aktaş, "Yolu Mersin'e düşen herkesi, bir meslek büyüğü, bir abi ve kardeş olarak her zaman beklerim" ifadelerini kullandı.

TAKDİR TOPLADI

Fahri Aktaş’ın bu içten vedası, emniyet teşkilatı personeli arasında büyük takdir toplarken, Manisa’da bıraktığı iz bir kez daha gözler önüne serildi.