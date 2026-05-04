Ünye\'de Tilki Kümesi Bastı: 14 Tavuk Telef Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaşın kümesine giren tilki, 14 tavuğu telef etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüksel Kulaçoğlu'na ait tavuk kümesine giren tilki, içerideki 14 adet Australorp cinsi tavuğu telef etti. Kümesine geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Kulaçoğlu, el emeğiyle büyüttüğü hayvanlarının kaybını hayretle karşıladı. Yüksel Kulaçoğlu'nun, olayın ardından kümesini gezerek telef olan tavuklarını çektiği ve kaybını anlattığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ORDU