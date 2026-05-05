Nijerya\'da Silahlı Saldırı: 16 Ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

EVLER KUNDAKLANDI

Çok sayıda evin de kundaklandığı saldırıda, onlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Plateau eyaletinde zaman zaman saldırılar düzenleyen bazı silahlı çete üyelerinin, 20 Nisan'da eyalete bağlı Berom bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.