Hatay\'da Markette Panik: Fare İstila Etti

Hatay'da açık kapıyı fırsat bilerek markete giren fare, iş yeri çalışanlarının ve alışveriş yapanların panik yaşamasına neden oldu.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde hizmet veren marketin açık kapısını fırsat bilen lağım faresi, içeri girdi. Kısa sürede iş yeri çalışanları ve müşteriler tarafından fark edilen fare, paniğe neden oldu. İş yeri çalışanlarının fareyi çekpaslarla ve süpürgelerle yakalamaya çalıştıkları anlar ve kadın market çalışanlarının çığlık çığlığa kaldıkları anlar kameraya yansıdı. Anbean kameralara yansıyan görüntülerde market çalışanları fareyi yakalamak için adeta zamanla yarıştılar. - HATAY