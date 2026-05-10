Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Tamer Karadağlı\'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda yuhalandı
10.05.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tamer Karadağlı\'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda yuhalandı
Haber Videosu

Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılışında konuşma yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bazı seyirciler tarafından yuhalandı. Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki festival açılışında yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu öncesi açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, konuşması sırasında seyirciler tarafından yuhalandı.

"TİYATRO VARSA ANTALYA BİR SAHNEDİR"

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda açılış oyunu öncesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, "Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz. 'Tiyatro varsa, Antalya bir sahnedir' diyerek çıktığımız bu yolda 16. kez perdelerimizi büyük bir gururla ve coşkuyla aralıyoruz" dedi. 

Karadağlı, "Üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, konuşması sırasında seyirciler tarafından yuhalandı. 

Aspendos Tiyatrosu, Tamer Karadağlı, Son Dakika

Son Dakika Tamer Karadağlı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Eko Set Eko Set:
    Bişey paylasiyonuz ama nedeni yok !! Nasıl haber bu?? Yuhalanmis ama nitey. Sebebini bilmiyorsanız haber diye koymayın 9 1 Yanıtla
    Eko Set Eko Set:
    Yuhalanmis ama niye ? 0 0
  • Behzat Behzat:
    mutfak. 1 1 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Tabiki yuhalanırlar işin ehli değil yani liyakat yok 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:23
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
14:43
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:38:17. #7.12#
SON DAKİKA: Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.