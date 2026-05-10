İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

10.05.2026 13:11
İran’ın güneydoğusundaki stratejik liman kenti Çabahar’da duyulan şiddetli patlama sesi büyük paniğe neden oldu. İran basını, sesin son çatışmalardan kalan patlamamış mühimmatın infilak ettirilmesinden kaynaklandığını açıkladı. Umman Körfezi kıyısındaki kritik limanda yaşanan olay, İran ile ABD arasında son dönemde artan gerilimin gölgesinde gerçekleşirken, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Patlama sesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olay kısa süreli paniğe yol açtı. İlk etapta patlamanın nedeni bilinmezken, daha sonra İranlı yetkililer olayın eski mühimmatların imha edilmesi sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşmadı.

ÇABAHAR LİMANI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Umman Körfezi kıyısında bulunan Çabahar Limanı, İran’ın en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Bölge aynı zamanda enerji sevkiyatı ve uluslararası ticaret açısından kritik noktalar arasında yer alıyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ GÖLGESİNDE YAŞANDI

Çabahar’daki olayın, İran ile ABD arasında son dönemde yükselen gerilim sırasında yaşanması dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, bölgedeki tansiyonu artırmış durumda.

Uzmanlar, bölgede yaşanan her askeri hareketliliğin küresel enerji piyasaları açısından da yakından takip edildiğine dikkat çekiyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 14:58:28.
