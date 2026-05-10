Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

10.05.2026 11:02
Kadıköy’de yola atılan Galatasaray bayrağını ezmek istemeyen bir kadın, aracından inerek bayrağı yerden aldı. Bu sırada çevredeki bir grupla tartışma yaşayan kadın saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

TRAFİĞİ DURDURUP BAYRAĞI ALDI

Görüntülerde, yol üzerinde Galatasaray bayrağı olduğu görülen bir parçanın bulunduğu, kadının ise aracından inerek trafiğin aktığı noktada bayrağı almak istediği anlar yer aldı. Kadının bayrağı almasının ardından çevredeki kalabalıkla tartışma yaşandı.

KALABALIK GRUP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Videoda, olay yerindeki bazı kişilerin kadına tepki gösterdiği, kalabalığın kısa sürede büyüdüğü ve kadının çevresinin sarıldığı görüldü. Tartışmanın ardından grubun kadına saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredeki bazı vatandaşların araya girmeye çalıştığı, olay sırasında trafikte de kısa süreli aksama yaşandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Kadının bayrağı ezmemek için yoldan aldığı belirtilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için çağrılar yapıldı.

