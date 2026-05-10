"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

10.05.2026 11:12
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, 2024 Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan süsleme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, işin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatıldı ve sözleşme aylar sonra imzalandı. İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, 2024 yılında gerçekleştirilen bir ihale nedeniyle soruşturma izni verildiği iddia edildi. Soruşturmanın, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen dekoratif süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Balıkesir’deki Milli Kuvvetler Caddesi’nde yapılan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmaları 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandı. Ancak söz konusu iş için ihalenin 31 Aralık 2024 tarihinde düzenlendiği ileri sürüldü. Sözleşmenin ise 15 Ocak 2025’te imzalandığı iddia edildi.

“İŞ TAMAMLANDIKTAN SONRA İHALE YAPILDI” İDDİASI

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; yaklaşık 2 milyon TL bedelle gerçekleştirildiği belirtilen organizasyonda usulsüzlük olduğu iddiası gündeme geldi. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin’in konuyu İçişleri Bakanlığı’na taşıdığı öğrenildi.

Şahin’in başvurusunda, kamu ihale süreçlerinin mevzuata aykırı şekilde yürütüldüğü ve iş tamamlandıktan sonra resmi ihale işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde iddialara yer verdiği belirtildi.

GÖZLER SORUŞTURMA SÜRECİNDE

İçişleri Bakanlığı’nın iddialarla ilgili soruşturma izni verdiği öne sürülürken, süreç kapsamında belediyedeki ihale evrakları ve ödeme süreçlerinin inceleneceği ifade edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Yorumlar (1)

  • Adem Ozeren Adem Ozeren:
    Yeni bişey değil ki bu. Yıllardır her belediyede düzen aynı. Örnek vereyim çalıştığım mağazadan alışverişi yapıp sonrasında farklı firmaların kaşelerini basıp fiyatlara en uygun bizim firmayı yazıyorlar. Neymiş ihale 6 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
