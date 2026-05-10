Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

10.05.2026 11:51
3 kişinin hantavirüs kaynaklı hayatını kaybettiği MV Hondius isimli yolcu gemisi İspanya'da Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na demirledi. İspanya Sağlık Bakanlığı gemiden ilk tahliyelerin başladığını duyurdu. Gemide yer alan 3 Türk ise Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınacak.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na geldi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Limanın içine giren ancak karaya bağlanmasına izin verilmeyen MV Hondius gemisi, liman girişinde demir attı.

Gemiye, ilk olarak İspanya Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği, olası bir bulaşma riskine karşı beyaz önlük giyen, bone ve FFP2 tipi maske takan doktorlar girdi.

İLK OLARAK 14 İSPANYOL YOLCU İNDİRİLDİ

Yolcuların ve mürettebatın sağlık kontrolünden geçmesinden sonra gemiden ilk indirilenler 14 İspanyol yolcu ile Cabo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı oldu.

MV Hondius gemisi karaya bağlanmadığından Liman Müdürlüğüne ait bir tekneyle gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi karaya çıkartıldı.

Olası bir virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafetleri giydirilen yolcuların sadece küçük bir valiz almalarına izin verildiği belirtildi.

Karada pasaport işlemleri yapılacak 15 kişinin, daha sonra Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüleceği kaydedildi.

Şimdiye kadar yapılan testlerde hantavirüsle ilgili asemptomatik (belirti göstermeyen) olan söz konusu 15 kişinin Tenerife'den İspanya devletine ait bir uçakla Madrid'e götürüleceği ve Gomez Ulla Askeri Hastanesinde karantinaya alınacakları bildirildi.

İspanyol basınına açıklama yapan yetkililer, bir süredir zaten gemide karantinada olan 15 kişinin hastanede kaç gün karantinada tutulacaklarının henüz belli olmadığını, ilk aşamada bir haftalık gözetim olacağını, semptom taşıyan çıkması halinde özel bölüme alınacağını söyledi.

"GEMİDEKİ HERKES ASEMPTOMATİK"

Diğer yandan Tenerife'de olan Sağlık Bakanı Monica Garcia, gemideki herkesin asemptomatik olduğunu söyledi.

Yolcuların ve mürettebatın ülkelerine gönderilmeleri için Hollanda, Almanya, Belçika, İrlanda, İngiltere, ABD, Yunanistan, Fransa ve Türkiye'ye (gemideki 3 Türk vatandaşı için) uçak kalkacağını kaydeden Bakan Garcia, en son uçağın yarın sabah Avustralya'ya hareket etmek üzere programlandığını duyurdu.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından geminin bir grup mürettebat ile birlikte Tenerife'den ayrılarak Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na doğru hareket etmesi öngörülüyor.

Gemide bulunan 23 ülkeden 150'ye yakın yolcu ve mürettebatın ülkelerine gönderilmelerinde sorun yaşanması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği iki uçağın ve Norveç'ten gelen ambulans uçağın da her türlü olasılığa karşı Tenerife havalimanında bekletildiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık on dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

Gemide Filipinler'den 38 (hepsi mürettebat), İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan beşer, Kanada ve Avustralya'dan dörder, Türkiye'den 3, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan ikişer, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ile Guatemala'dan birer olmak üzere toplam 147 kişi bulunuyor.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

TÜRK VATANDAŞLARI YURDA GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.” ifadelerine yer verildi.

GEMİDEKİ HANTAVİRÜS VAKALARI

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan tarihlerinde Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplam 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi, Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptom bulunan Hollandalı eşi de gemiden tahliye edilmişti.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius'un, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Cabo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un, Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

HANTAVİRÜS HAKKINDA

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

