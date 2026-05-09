İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden bir genç kadın, yaşadığı deneyimi anlatarak işverenlere tepki gösterdi. Çalışma şartları ve ücret politikasıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

“TİPİMİZE BAKIYORSUNUZ”

Genç kadın, iş görüşmesi sırasında dış görünüşüne yönelik tavırlardan rahatsız olduğunu belirterek, “Bön bön tipimize, üstümüze bakıyorsunuz... Çalıştıracak eleman mı arıyorsun, arkadaş mı arıyorsun?” ifadelerini kullandı.

“3 AKTARMAYLA GELDİM, BİLGİ VERMEDİLER”

Görüşmeye ulaşmak için uzun bir yol kat ettiğini söyleyen genç kadın, “3 aktarmayla iş görüşmesine geldim, telefonda bilgi vermiyorsunuz” diyerek sürece tepki gösterdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE MAAŞ TEPKİ ÇEKTİ

İş teklifindeki şartlara da değinen genç kadın, “Sabah 7, akşam 7, hafta sonu da çalıştıracaklar. 28 bin lira maaş veriyorlar” diyerek sunulan koşulları eleştirdi.

“KÖLE TUTSAM DAHA FAZLA MAAŞ VERİRİM”

Yaşadığı duruma sert tepki gösteren genç kadın, “Köle tutsam daha fazla maaş veririm” sözleriyle tepkisini dile getirdi.