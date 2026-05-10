Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya
10.05.2026 07:44
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun uluslararası denetim altında Rusya’ya taşınması teklifinin hâlâ geçerli olduğunu açıkladı. Putin’in önerisine Trump yönetiminin mesafeli yaklaştığı belirtilirken, Washington’un İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun doğrudan ABD kontrolüne verilmesini istediği öne sürüldü. Uzmanlar, İran’ın nükleer programı nedeniyle Orta Doğu’daki gerilimin yeniden yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya’ya taşınması yönündeki çıkışı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Putin, İran’ın nükleer materyallerinin uluslararası denetim altında “dost bir ülkeye” gönderilebileceğini belirtirken, Rusya’nın bu konuda daha önce sunduğu tekliflerin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Putin ayrıca İran’ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair ellerinde herhangi bir kanıt bulunmadığını savunarak, tüm sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gözetiminde yürütülebileceğini ifade etti.

ABD İLE İRAN ARASINDA EN BÜYÜK KRİZ: URANYUM

Son dönemde ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde en büyük anlaşmazlık konusunun uranyum zenginleştirme faaliyetleri olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını istediği, Tahran yönetiminin ise “barışçıl nükleer program hakkından” vazgeçmeyeceği mesajı verdiği aktarılıyor.

Axios’un haberine göre Putin, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya’ya taşınmasını önerdi ancak Trump yönetimi bu fikre mesafeli yaklaştı. Washington’un, uranyumun doğrudan ABD kontrolüne verilmesini istediği öne sürüldü.

İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİ SAVAŞIN ODAĞINDA

2025’te İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan çatışmalar sonrası İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesisleri yeniden dünya gündemine oturdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, bazı tesislerin hasar gördüğünü ancak İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun tamamen yok edilemediğini açıkladı.

Uzmanlara göre, İran’ın elindeki yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoku, küresel güvenlik açısından en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

RUSYA-İRAN YAKINLAŞMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Moskova ile Tahran arasındaki nükleer iş birliği de son dönemde hız kazandı. İran ve Rusya, geçtiğimiz yıl İran’da yeni nükleer santraller kurulmasına yönelik 25 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Rusya’nın şimdi de İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu kendi topraklarında muhafaza etmeyi teklif etmesi, Moskova’nın süreçte daha aktif rol almak istediği yorumlarına neden oldu.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Uzmanlar, İran’ın nükleer programı konusunda yaşanacak yeni bir krizin yalnızca bölgeyi değil küresel enerji piyasalarını da etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki olası gerilimlerin petrol sevkiyatını ve enerji fiyatlarını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

