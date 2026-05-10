Türkiye sarı-kırmızıya boyandı: 26. şampiyonluk 81 ilde ve sınır ötesinde kutlandı

Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala gelen 26. şampiyonluk, Türkiye'nin dört bir yanını ve sınır ötesini festival alanına çevirdi. 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray’ın zaferi, 81 ilde eş zamanlı kutlamalarla taçlandı.

İşte şehir şehir şampiyonluk coşkusu:

ANKARA'DA KUTLAMALARIN ADRESİ KIZILAY

Başkentte kutlamaların kalbi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı oldu. Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi noktaları dolduran binlerce taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla geceyi aydınlattı. Ankara sokaklarında kilometrelerce uzayan şampiyonluk konvoyları oluştu.

İZMİR'DE GÜNDOĞDU MEYDANI SARI KIRMIZIYA BOYANDI

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'na akın eden taraftarlar, dev bayraklar açarak marşlar eşliğinde kutlama yaptı. Coşku sadece İzmir ile sınırlı kalmadı; Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta meydanlar şampiyonluk şarkılarıyla inledi. Araç konvoyları Ege’nin bulvarlarını trafiğe kapattı.

MANİSA

Manisa'da Galatasaray taraftarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Maçın bitmesiyle taraftarlar, takımlarının 26'ncı şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Araçlarına binen bazı taraftarlar ise bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

AYDIN

Aydın’ın Efeler ilçesinde maçın bitiş düdüğüyle Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan taraftarlar şampiyonluğu kutladı, Adnan Menderes Bulvarı’nda araçlarıyla şehir turu attı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, bayrak ve meşalelerle takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

DENİZLİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taraftarlar, Kınıklı Mahallesi'nde yer alan amfi tiyatroda bir araya gelerek ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratta bulundu.

UŞAK

Uşak’ta sarı-kırmızılı taraftarlar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda kutlama yaptı. Burada ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlama yapan taraftarlar, daha sonra İsmet Paşa Caddesi’nde yürüdü.

ELAZIĞ

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk coşkusu Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’da da coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Galatasaraylı taraftar meşaleler, marşlar, konvoylar, kornalar ve tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Elazığ’da şampiyonluk coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti.

SAMSUN VE ÇEVRE İLLER

Samsun, Amasya, Kastamonu ve Çankırı'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

Samsun'da Atakum ilçesinde vatandaşlar, Kurupelit Yat Limanı etrafında toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, bayraklarla konvoy oluşturdu.

Öte yandan, polis ekipleri güvenlik önemleri aldı.

AMASYA

Amasya'da, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar araçlarıyla şehir merkezinde konvoy oluşturdu. Meşaleler ve marşlar eşliğinde tur atan taraftarlar, daha sonra Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı.

Taraftarlar tezahüratlar yaparken, meydanda renkli görüntüler oluştu.

Polis ekipleri kutlamalar sırasında güvenlik önlemi aldı.

KASTAMONU

Kastamonu kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda taraftar, araçlarla konvoy oluşturdu.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı ve Kuzeykent Mahallesi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakıp tezahürat yaparak şampiyonluk sevinci yaşadı.

ÇANKIRI

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Çankırı'da coşkuyla kutladı.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte vatandaşlar, Kent Meydanı'nda toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

ÇORUM

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan taraftarlar, sloganlarla takımlarının elde ettiği şampiyonluğu kutladı.

Gazi Caddesi'nde konvoy oluşturuldu.

Sungurlu ilçesinde de taraftarlar, Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

KOCAELİ

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle Kocaeli'de taraftarlar sokağa döküldü. Sokaklar adeta kırmızı sarıya büründü. Sokaklar, meşalelerle adeta kırmızı-sarıya boyandı. Taraftarlar, marşlar söyleyerek sokağı adeta inletti.

KAYSERİ

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi birçok kentte olduğu gibi Kayseri'de de sevinç gösterilerine neden oldu. Maçın bitimiyle Cumhuriyet Meydanı'na gelen akın eden taraftarlar ellerinde bayrak ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı. Davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlenen taraftarlar şampiyonluğun tadını çıkardı.

HATAY

Hatay'daki Galatasaray taraftarları, Antakya ilçesi kent merkezine akın etti. Toplanan taraftarlar meşaleler yakıp şampiyonluk marşları söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı. Hatay'daki Galatasaray taraftarlarının bazıları ise araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu şehir turu yaparak kutladı.

BURDUR

Galatasaray'ın üst üste 4. kez şampiyon olması tüm yurtta olduğu gibi Burdur'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Maç bitiminin ardından Galatasaray taraftarları, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Burada meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söyleyip, şarkılara eşlik eden taraftarlar büyük coşku yaşadı. Burdur'da Galatasaray taraftarlarının bazıları ise araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu şehir turu yaparak kutladı.

KONYA

Maçın bitmesiyle Konya'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluğu kutladı. Özellikle Bosna Hersek Mahallesi'nde sokaklara dökülen taraftarlar sarı-kırmızı bayraklar açıp meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

ARDAHAN

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ardahan'da da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Bitime bir hafta kala gelen şampiyonluk sonrası kentte meydanlar, caddeler büyük bir coşkuya sahne oldu.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından binlerce taraftar ellerinde bayraklar ve meşalelerle kutlamalara başladı. Ardahan'da araç konvoyları oluşturulurken, taraftarlar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

SAKARYA

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları, Sakarya'da büyük coşku yaşadı. Bir araya gelen yüzlerce taraftar, araç konvoyları ve meşaleler eşliğinde kutlama yaptı.

Maçın bitimiyle Serdivan ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Özellikle 2. Cadde de yoğunluk oluşturan taraftarlar, uzun araç konvoylarıyla şehir turu attı. Araçlardan yükselen tezahüratlar Sakarya gecesine renk kattı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda taraftarlar ve müzik eşliğinde eğlendi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken polis yoğunluğun yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÜRCİSTAN'DA SINIR ÖTESİ KUTLAMA

Zafer coşkusu Türkiye sınırlarını aştı. Gürcistan’ın Marneuli kentinde yaşayan Borçalı Türkleri, belediye binası önünde toplanarak havai fişek gösterileri yaptı. Marneuli aslanları, "Burada yüzlerce kişiyle bu büyük ailenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz" mesajını verdi.

Önce araçlarıyla şehir turu atan taraftarlar, korna çalarak "Şampiyon Galatasaray" sloganları attı. Daha sonra Marneuli Belediyesi binası önünde toplanan taraftarlar, marşlar eşliğinde eğlenerek kutlamalarını sürdürdü. Sarı-kırmızı meşaleler yakan taraftarlar, üçlü çekerek "Yaşasın Galatasaray", "Cimbombom" sloganları attı. Belediye binası önünde toplanan taraftarlar, havai fişek gösterileriyle geceyi renklendirip gökyüzünü aydınlattı.

İşte kutlamalardan renkli görüntüler: