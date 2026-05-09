Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5! - Son Dakika
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!

09.05.2026 22:24
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hedefini belirleyen Okan Buruk, ''4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26. şampiyonluğun ardından ilk sözlerini saha içinde söyledi.

''HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK''

Maç sonunda şampiyonluğu değerlendiren Okan Buruk, "Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

''İNANILMAZ!''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim." sözlerini sarf etti. 

İran'ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
