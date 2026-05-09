Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
09.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı yolcu gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu göstermeyen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini ve karantinaya alınacağını açıkladı.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife limanında demirlemesine izin veren İspanya hükümeti, gemideki yolcuları askeri birliklerle ve bölgeyi karantinaya alarak tahliye edecek.

3 TÜRK VATANDAŞI ÜLKEYE GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, söz konusu gemide bulunan ve herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu göstermeyen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini ve karantinaya alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanına yerel saat ile yarın 04.00 ile 06.00 (TSİ 06.00-08.00) arasında ulaşması beklenen "MV Hondius" adlı gemideki 23 ulustan 150'ye yakın yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıkları tamamladı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Sağlık Bakanı Monica Garcia ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gemideki yolcuların tahliyesini yakından koordine etmek için Tenerife adasına geldi.

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

HER TRANSFER YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRECEK

İçişleri ve sağlık bakanlıklarından basına verilen bilgilerde, virüsün Tenerife'deki sivil halka herhangi bir risk taşımaması için geminin liman girişine demirleyeceği, yolcuların ülkelere göre organize edilen teknelerle gemiden limana ve oradan otobüslerle Tenerife havalimanına transfer edileceği bildirildi.

Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı askerlerin kontrolünde gerçekleşecek olan tahliye işleminden önce tüm yolcuların ve mürettebatın gemi içinde sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Hükümet, limandan havalimanına transferin mümkün olduğunca hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için yolcuların uçakları hazır olana kadar gemiden ayrılmayacakları, her transferin yaklaşık 10 dakika süreceği ve eğer herhangi bir ülke yolcularını geri getirmek için uçak göndermezse, Avrupa Birliği'ne ait iki kurtarma uçağının onların transferini üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

TÜM YOLCULAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Gemiden ilk olarak Madrid'deki Gomez Ulla askeri hastanesine gönderilecek ve karantinaya alınacak 14 İspanyol yolcunun ineceği, tüm yolcuların ülkelerine gönderileceği, transfere dahil olan tüm personelin FFP2 tipi yüz maskesi takacağı, yolcu bagajlarının torbalara konulacağı kaydedildi.

Geminin bir deniz mili yarı çapına yaklaşma yasağı getirildiği, liman çevresinin tamamen karantinaya alınacağı da ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

SİVİL HALKLA HİÇBİR TEMAS OLMAYACAK

İçişleri Bakanı Marlaska, "Hondius gemisinin yolcuları ve mürettebatı yalnızca tahliye operasyonunda çalışan profesyonellerle iletişime geçebilecek. Sivil halkla hiçbir temas olmayacak." ifadelerini kullanırken, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da yayımladığı mesajda "Bu başka bir virüs değil" diyerek Tenerife halkının endişelerini gidermeye çalıştı.

Şimdiye kadar hantavirüsten 3 kişinin hayatını kaybettiği ve mevcut durumda 6 virüs teşhisi konulan kişinin olduğu gemide, 23 ülkeden 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor.

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

HANTAVİRÜS 

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs, Türkiye, İspanya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı
Köyün kahramanı Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar’ı kurtardı Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı

23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
20:42
902’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
20:38
Derbide neler oluyor Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı
20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu
18:08
Dünya nefesini tuttu: Ölüm gemisi için tahliye operasyonu alarmı
Dünya nefesini tuttu: Ölüm gemisi için tahliye operasyonu alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:36:50. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.