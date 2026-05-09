Köyde iki ayının saldırısına uğrayan Sencar'ın imdadına çoban köpeği Kral yetişti
Köyde iki ayının saldırısına uğrayan Sencar'ın imdadına çoban köpeği Kral yetişti

09.05.2026 09:06
Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kangal köpek Kral, 10 yaşındaki Sencar'ı ayıların saldırısından koruyarak kahramanlık gösterdi. Olay sonrası Sencar, Kral'a sarılarak teşekkür etti.

Erzurum'un Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde iki ayının saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sencar'ın imdadına Kral isimli kangal köpeği yetişti. Korkudan konuşma güçlü çeken çocuk "Kral olmasaydı, ayılar beni yiyecekti" dedi.

Daha önce de sadakat örneği göstererek iki gün boyunca kayıp olan, arazide doğum yapan koyun ve yavrusu başından ayrılmayan Kral, aylar sonra doğum yapan sürünün eşeğini de yalnız bırakmayarak isminin hakkını vermişti. Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesine ait Kral isimli kangal köpeği bu defa ailenin 10 yaşındaki çocuğu Sencar Kaya'yı ayıların saldırısından kurtardı.

Kral yine can kurtardı

Sencar Kaya ve babası Hüsamettin Kaya, köyün dışında bulunan evlerinin yakınında doğum yapan atlarının durumunu görmek ve bulunduğu yerden almak için harekete geçti. Minik Sencar, ağaçlara bağlı olan atı almak isterken bir anda iki ayı ile karşı karşıya geldi. Ayıların peşine koştuğu Sencar can havliyle kaçtı, o esnada telaştan yere düştü. Az ötede bulunan babası durumu fark edince hemen çoban köpeklerine seslendi. Daha önceki kahramanlıkları ve sadakati ile tanınan Kral yine devreye girdi ve öne atıldı. Minik Sencar'ı kovalayan ayıları geri püskürttü. Diğer köpeklerin de gelmesiyle ayılar geldikleri yöne kaçtılar.

Sencar konuşmakta zorlanıyor

Baba Hüsamettin Kaya oğlu Sencar'ı hemen Karayazı İlçe Hastanesi'ne getirdi. Burada gerekli kontrolleri ve tetkikleri yapılan Sencar'ın ciddi bir durumunun olmadığı, korkunun etkisiyle geçici konuşma güçlü çektiği belirlendi. Bir süre müşahade altında tutulan Sencar, daha sonra doktorlar tarafından taburcu edildi. Ayı saldırısının şokunu üzerinden atamayan Sencar, konuşmakta zorluk çekse de "Kral olmasaydı, ayılar beni yiyecekti" dedi.

Taburcu oldu, Kral'a koştu

Amca Ferit Kaya'da yaşanan olayda Kral'ın yine ismini hak eden davranışta bulunduğunu ve Sencar'ın sağlığının iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Köpeğimiz kral adeta can kurtaran görevi yapıyor. Onu çok seviyoruz. Bu defa da yiğenimi hayat bağladı" dedi.

Taburcu olduktan sonra Çakmaközü Köyü'ndeki evine giden Sencar Kaya, ilk olarak Kral'ın yanına gitti ve ona teşekkür etti. Sencar kendisini ayıların saldırısından kurtaran Kangal köpeği Kral'a sarılarak dakikalarca sevdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

