Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

09.05.2026 22:14
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen Mauro Icardi, maç sonunda statta açılan ''Aşkın olayım'' şarkısında gözyaşlarını tutamadı. Arjantinli oyuncunun taraftarlara el sallaması ''Veda'' olarak yorumlandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

ICARDI'NİN DUYGUSAL ANLARI 

Süper Lig’de ipi göğüsleyerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da, kutlamaların merkezindeki isim Mauro Icardi oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda yankılanan "Aşkın Olayım" şarkısı Mauro Icardi'yi duygulandırdı. 

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

Sezon sonunda takıma veda etmesi beklenen yıldız golcü, taraftarın hep bir ağızdan söylediği şarkı eşliğinde sahada tur atarken duygularına hakim olamadı. Tribünlerin sevgi seli karşısında taraftarları selamlayan ve gözyaşlarını tutamayan Icardi, uzun süre sahadan ayrılamadı. Icardi'nin ağladığı anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ''Veda etti'' şeklinde yorumlandı. 

  • Erkan Akkaya Erkan Akkaya:
    Keşke icardi kalsaydı Champion olmasaydık 12 23 Yanıtla
  • 0606otkn Bey 0606otkn Bey:
    Icardi gitmemeli. Çok klas bir oyuncu. Neo Lang ve icardi kalmalı 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
