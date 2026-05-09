Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

09.05.2026 22:07
Trendyol Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu. Fatih Karagümrük ve Kayserispor ligin bitimine 1 hafta kala veda etti.

Süper Lig’de 33. hafta maçlarının ardından küme düşme hattındaki düğüm büyük ölçüde çözüldü. Sezonun bitimine bir hafta kala Kayserispor ile Karagümrük’ün lige veda etmesi kesinleşti.

KAYSERİSPOR ALANYA’DA YIKILDI

Kritik maçta Alanyaspor deplasmanına çıkan Kayserispor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kümede kalma umutlarını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, aldığı yenilgi sonrası matematiksel olarak Süper Lig’e veda etti.

KARAGÜMRÜK’ÜN GALİBİYETİ YETMEDİ

Karagümrük ise deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek umutlarını son haftaya taşımaya çalıştı. Ancak diğer maçlardan gelen sonuçlar İstanbul ekibinin ligde kalması için yeterli olmadı.

SON HAFTA ÖNCESİ DÜŞTÜLER

Sezonun tamamlanmasına bir hafta kala hem Kayserispor hem de Karagümrük’ün küme düşmesi kesinleşti.

