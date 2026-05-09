Süper Lig\'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig’de 33. hafta maçlarının ardından küme düşme hattındaki düğüm büyük ölçüde çözüldü. Sezonun bitimine bir hafta kala Kayserispor ile Karagümrük’ün lige veda etmesi kesinleşti.
Kritik maçta Alanyaspor deplasmanına çıkan Kayserispor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kümede kalma umutlarını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, aldığı yenilgi sonrası matematiksel olarak Süper Lig’e veda etti.
Karagümrük ise deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek umutlarını son haftaya taşımaya çalıştı. Ancak diğer maçlardan gelen sonuçlar İstanbul ekibinin ligde kalması için yeterli olmadı.
Sezonun tamamlanmasına bir hafta kala hem Kayserispor hem de Karagümrük’ün küme düşmesi kesinleşti.
