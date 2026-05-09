Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’u 3-0 mağlup etti.

GOLLER FRED VE ARCHIE BROWN’DAN GELDİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Fred, 56. dakikada ise Archie Brown kaydetti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Fenerbahçe kazanmasına rağmen aynı haftada Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti.

FENERBAHÇE SEZONU 2. SIRADA TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 73 puana yükselse de sezonu Galatasaray’ın arkasında ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmada kafa travması yaşayan Çağlar Söyüncü ikinci yarıya devam edemedi ve yerini Yiğit Efe Demir’e bıraktı.

SON HAFTA RAKİP EYÜPSPOR

Sarı-lacivertli ekip sezonun son haftasında sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. Konyaspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.