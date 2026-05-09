Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Aslan\'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig\'de şampiyon Galatasaray
09.05.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray ile Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyonluğunu kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-2 kazandı.

OSIMHEN'İN VURUŞU YAN AĞLARDA

17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKARTILDI

31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.

OSIMHEN'İN KAFA VURUŞU İSABETLİ OLMADI

35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ

45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

LEMINA İLE SKORA DENGE GELDİ

Galatasaray, 56. dakikada skoru eşitledi. Galatasaray'da Noa Lang'ın sol taraftan arka direğe açtığı ortayı Barış Alper kafası ile içeriye çevirdi. Lemina altı pas içinde bomboş kaldı ve topu filelere göndererek duruma eşitlik getirdi.

Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

AKDENİZ EKİBİ BİR KEZ DAHA ÖNDE

Antalyaspor, 63. dakikada yeniden öne geçti. Soner Dikmen'in kullandığı frikikte topu yakın direğin hemen altına vuruşunu yaptı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

RAMS PARK'TA SKORDA YENİDEN DENGE VAR

Galatasaray, 64. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yerde kalan Osimhen için hakem Çağdaş Altay tarafından beyaz nokta gösterildi. Penaltıda topun başına gelen Osimhen, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, 87. dakikada öne geçti. Galatasaray atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Osimhen topa topuğuyla dokundu. Defansa çarpan top ağlara gitti.

Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

SON SÖZÜ KAAN AYHAN SÖYLEDİ

Galatasaray, 90+4'te dördüncü golü buldu. Galatasaray'da Icardi topu sol kanattan Kaan Ayhan'a çevirdi. Kaan Ayhan altı pas üzerinde takımını 4-2 öne geçirdi.

GALATASARAY 26. KEZ ŞAMPİYON

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 77'ye yükselten Galatasaray, üst üste dördüncü, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. 

Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. "Cimbom" Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.

GÖZÜNÜ REKORA DİKECEK 

Galatasaray, şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek. Kendi rekorunu kıran sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.

Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

GELECEK SEZON DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 

Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde son 16 turuna kadar yükselmişti.

RAKİPLERİYLE CİDDİ FARK

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Antalyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    Tebrikler cimbom hakkınla eze ese şampiyon oldun 24 21 Yanıtla
  • zafer koc zafer koc:
    Böyle umutlandırıp şampiyon olunca daha güzel oluyor.(Kerem Aktürkoğlu) 18 15 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Dünyanın en büyük kulübü ama Fenerbahçe,boks, kürek, yelken, ip atlama, bilardo var ama,en son şampiyon olduk dolar 1 lira 70 kuruş maalesef alışığız artık. 10 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı
Köyün kahramanı Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar’ı kurtardı Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı
Alkollü halde araç kullanırken polise yakalanan kadın sinir krizi geçirdi Alkollü halde araç kullanırken polise yakalanan kadın sinir krizi geçirdi
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80’i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
20:42
902’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı
20:38
Derbide neler oluyor Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı
20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu
18:08
Dünya nefesini tuttu: Ölüm gemisi için tahliye operasyonu alarmı
Dünya nefesini tuttu: Ölüm gemisi için tahliye operasyonu alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:02:43. #7.13#
SON DAKİKA: Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.