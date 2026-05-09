Fenerbahçe\'nin milli oyuncusu kafa travması geçirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Konyaspor deplasmanında oynadığı maçta Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı.
Sarı-lacivertli savunmacının karşılaşma sırasında kafa travması yaşadığı belirtildi. Yaşadığı sakatlık sonrası Çağlar Söyüncü ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe’de ikinci yarının başında Çağlar’ın yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. Tecrübeli stoperin oyundan çıkması sonrası teknik heyet savunmada zorunlu değişikliğe gitti.
