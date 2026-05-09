Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto

Haberin Videosunu İzleyin
Manifest grubunun konserine Gaziantep\'te mehterli ve konvoylu protesto
09.05.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manifest grubunun konserine Gaziantep\'te mehterli ve konvoylu protesto
Haber Videosu

Gaziantep’te sahne alacak Manifest grubu, 60 vakıf ve derneğin hedefi oldu. Aralarında Ensar, Hayrat, İHH ve Eğitim-Bir-Sen’in de bulunduğu Gaziantep Aile Platformu bileşenleri, konserin iptali için adeta seferberlik başlattı. Şehirde yükselen tansiyon, mehter marşlı ve Türk bayraklı dev bir araç konvoyuyla protestoya dönüştü. Sosyal medyada #ManifestKonseriİptalEdilsin etiketiyle kampanya yürüten grup, sloganlar ve korna sesleri eşliğinde etkinlik alanına yürüyerek tepkisini gösterdi.

Gaziantep’te bu gece sahne alacak müzik grubu Manifest'e yönelik protestolar, akşam saatlerinde yerini gerginliğe bıraktı. Aralarında Ensar Vakfı, İHH ve Eğitim-Bir-Sen gibi yapıların da bulunduğu yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşunun iptal çağrısı yaptığı konser öncesinde, protestocu gruplar ile konsere gelen vatandaşlar arasında arbede yaşandı. 

Şehrin merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi çevresinde oluşturulan güvenlik koridorunda tansiyonun yüksek seyrettiği bildirildi.

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE GÜVENLİK KORİDORU: TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ 

Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi önünde toplanan protestocu kitle, sloganlar eşliğinde konserin iptal edilmesini istedi. Bu sırada konser alanına girmeye çalışan vatandaşlar ile grup arasında sözlü sataşmalarla başlayan gerginlik, kısa sürede fiziksel temasa dönüştü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ekibi, taraflar arasında bariyer kurarak geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu.

MEHTER MARŞLI VE BAYRAKLI PROTESTO KONVOYU

Gün boyu süren gerginlik, "Gaziantep Aile Platformu" çatısı altında birleşen derneklerin çağrısıyla araç konvoyuna dönüştü. Türk bayraklarıyla donatılmış onlarca araç ve motosiklet, şehir merkezinde mehter marşları ve korna sesleri eşliğinde tur attı. "Gaziantep ayağa kalkıyor" sloganıyla hareket eden konvoyun varış noktası olan konser alanı çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

60 STK'DAN "MANEVİ DEĞER" ÇIKIŞI 

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep 2 No’lu Şubesi öncülüğünde sosyal medyada başlatılan #ManifestKonseriİptalEdilsin kampanyası kısa sürede kitlesel bir tepkiye dönüştü. Yaklaşık 60 vakıf ve derneğin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, etkinliğin kentin manevi ve kültürel dokusuna zarar verdiği ileri sürüldü.

ODEON ÇEVRESİNDE TEYAKKUZ SÜRÜYOR 

Konserin planlanan başlama saati yaklaşırken, Odeon Performans Sanatları Merkezi çevresindeki kalabalık dağılmadı. Emniyet güçleri, herhangi bir provokasyonun önüne geçmek adına bölgedeki tüm yolları kontrol altına alırken, her iki grubun bekleyişi nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Yetkililer, vatandaşları itidalli olmaya davet ederken güvenlik çemberinin genişletildiği öğrenildi.

Gaziantep, Manifest, Son Dakika

Son Dakika Manifest Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı
Zalgiris’i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
19:08
Herkes onu konuşuyor Yine saçlarını kesemedi
Herkes onu konuşuyor! Yine saçlarını kesemedi
18:40
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten olay
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:19
Beyşehir’de Tüfek Atölyesi Sahibine Saldırı
Beyşehir'de Tüfek Atölyesi Sahibine Saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:17:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.