Manifest grubunun konserine Gaziantep\'te mehterli ve konvoylu protesto

Gaziantep’te bu gece sahne alacak müzik grubu Manifest'e yönelik protestolar, akşam saatlerinde yerini gerginliğe bıraktı. Aralarında Ensar Vakfı, İHH ve Eğitim-Bir-Sen gibi yapıların da bulunduğu yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşunun iptal çağrısı yaptığı konser öncesinde, protestocu gruplar ile konsere gelen vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Şehrin merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi çevresinde oluşturulan güvenlik koridorunda tansiyonun yüksek seyrettiği bildirildi.

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE GÜVENLİK KORİDORU: TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi önünde toplanan protestocu kitle, sloganlar eşliğinde konserin iptal edilmesini istedi. Bu sırada konser alanına girmeye çalışan vatandaşlar ile grup arasında sözlü sataşmalarla başlayan gerginlik, kısa sürede fiziksel temasa dönüştü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ekibi, taraflar arasında bariyer kurarak geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu.

MEHTER MARŞLI VE BAYRAKLI PROTESTO KONVOYU

Gün boyu süren gerginlik, "Gaziantep Aile Platformu" çatısı altında birleşen derneklerin çağrısıyla araç konvoyuna dönüştü. Türk bayraklarıyla donatılmış onlarca araç ve motosiklet, şehir merkezinde mehter marşları ve korna sesleri eşliğinde tur attı. "Gaziantep ayağa kalkıyor" sloganıyla hareket eden konvoyun varış noktası olan konser alanı çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

60 STK'DAN "MANEVİ DEĞER" ÇIKIŞI

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep 2 No’lu Şubesi öncülüğünde sosyal medyada başlatılan #ManifestKonseriİptalEdilsin kampanyası kısa sürede kitlesel bir tepkiye dönüştü. Yaklaşık 60 vakıf ve derneğin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, etkinliğin kentin manevi ve kültürel dokusuna zarar verdiği ileri sürüldü.

ODEON ÇEVRESİNDE TEYAKKUZ SÜRÜYOR

Konserin planlanan başlama saati yaklaşırken, Odeon Performans Sanatları Merkezi çevresindeki kalabalık dağılmadı. Emniyet güçleri, herhangi bir provokasyonun önüne geçmek adına bölgedeki tüm yolları kontrol altına alırken, her iki grubun bekleyişi nedeniyle bölgedeki trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Yetkililer, vatandaşları itidalli olmaya davet ederken güvenlik çemberinin genişletildiği öğrenildi.