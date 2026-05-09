Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında beşinci gol de geldi! Neler oluyor neler

09.05.2026 19:59
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmada Galatasaray, 3-2 önde. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşıyor. 

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Abdülkadir, Soner, Doğukan, Ballet.

CANLI ANLATIM: 

88' GOOOLLL! Osimhen Galatasaray'ı 3-2 öne geçiriyor. Tribünler adeta yıkılıyor. 

82' Mücadelenin son anlarında oyunun sertliği bir hayli arttı.

78' Galatasaray'da Noa Lang'ın ceza sahası dışından sert şutunu Abdullah Yiğiter GOL olmasını engelledi.

77' Galatasaray'da Yunus Akgün'e gönderilen ara pasta Gianetti son anda araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelldi.

76' Antalyaspor'da Samet Karakoç yerini Abdülkadir Ömür'e, Bünyamin Balcı yerini Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı.

74' KAÇTI! Huzlı gelişen Galatasaray atağında Icardi sağ kanattan topu arka direkteki Osimhen'e çıkardı. Osimhen'İn vuruşunu Abdullah ayağı ile kurtardı.

73' Güncel Puan Durumu: Galatasaray (75) - Fenerbahçe (73)

71' Mücadelede son 20 dakikaya mükemmel bir oyuna sahne oluyor.

70' Abdullah Yiğiter, oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gördü.

68' Galatasaray'da Jakobs yerini Eren Elmalı'ya, Barış Alper ise Icardi'ye bıraktı.

67' Penaltıda topun başına gelen Osimhen, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. 

66' GOOOLLL! Galatasaray skora bir kez daha denge getirdi. Penaltı golüyle skor 2-2 oluyor. 

64' Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yerde kalan Osimhen için beyaz nokta gösterildi. 

63' Soner Dikmen'in kullandığı frikikte topu yakın direğin hemen altına vuruşunu yaptı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

62' GOOOLLL! Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Soner Dikmen'den muhteşem bir gol muhteşem!

61' Antalyaspor'da Bale'nin şutunda Torrerira elle oynadı. Antalyaspor tehlikeli bir noktadan frikik kazandı.

60' Galatasaray sol kanattan kullandığı kornerde Abdullah topu yumrukladı Ceza sahası dışına açılan topu Yunus karşıladı ve sert bir şut çıkardı. Top direğin yanından auta çıktı.

57' Galatasaray'da Noa Lang'ın sol taraftan arka direğe açtığı ortayı Barış Alper kafası ile içeriye çevirdi. Lemina altı pas içinde bomboş kaldı ve topu filelere göndererek duruma eşitlik getirdi.

56' GOOOLLL! Galatasaray, Mario Lemina ile skora denge getirdi. Durum 1-1 oluyor. 

55' Diğer maçta Fenerbahçe’nin Konyaspor’a karşı 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Puan Durumu: (74) Galatasaray, (73) Fenerbahçe

52' Galatasaray'da Jakobs'un içeriye çevirdiği topu penaltı noktasında Kenneth uzaklaştırdı.

50' Galatasaray ayağa paslar ile Antalya defansında boşluk arıyor.

49' Galatasaray ilk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı.

47' Galatasaray'da Barış Alper'İn ortasını Hüseyin Türkmen taca attı.

46' Galatasaray'da ikinci yarı öncesi Lemina ve Lang oyuna dahil oldu. Sane ve İlkay oyundan alındı.

46' İkinci yarı başladı. 

DEVRE: Galatasaray 0-1 Antalyaspor

45' DİREK İZİN VERMEDİ! Galatasaray'ın son anlarda Abdülkerim'in ortasında Gianetti'nin ters vuruşu direkten döndü.

45' Antalyaspor'un orta alanda kazandığı topu Bünyamin Balcı'ya aktarıldı. Bünyamin'in ön direğe ortasında Soner Dikmen'in kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

45' GOOOLLL! Antalyaspor, 1-0 öne geçti. 

45' Antalyaspor'da Bale'nin sol kanattan Vab de Streek'e gönderdiği ara pasta Abdülkerim son anda araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi. 

44' KAÇTI! Kullanılan kornerin devamında Abdülkerim'in sol kanattan ortasını Osimhen müsait pozisyonda dokunamadı.

42' Safouri'nin kullandığı serbest vuruş uzak direğin oradan dışarıya çıktı.

40' Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

37' Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerindeki kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

35' Hazırlık pasları sonrasında Abdülkerim'in ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

33' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, rakip ceza alanı çevresinde Bünyamin Balcı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31' ÇİZGİDE BÜNYAMİN BALCI! Galatasaray'ın sağ taraftan kullandığı kornerde top Sallai'nin önünde kaldı. Roland Sallai'nin arka direkte şutunu Bünyamin Balcı çizgi üzerinde GOL olmasını engelledi.

30' Antalyaspor'da ilk 30 dakikada Dario Saric ve Doğukan Sinik sakatlık sebebiyle maça devam edemedi.

29' KAÇTI! Barış Alper'in sol kanttan içeriye ortasında Sallai penaltı noktasına yakın yerde yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Abdullah Yiğiter bu pozisyonda kalesini gole kapattı.

28' Antalyaspor'da Doğukan Sinik, Sane ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Antalyaspor kulübesinde hazırlık var.

27' PENALTI BEKLENDİ! Osimhen rakip ceza sahasında ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakemin kararı devam.

25' Tüm maçların saat 20.00'de başladığı 33. haftada, GOL sesi çıkmayan iki maçtan bir tanesi; Galatasaray - Antalyaspor maçı.

23' Saric'in yerine Safuri oyuna girdi. 

22' Antalyaspor'da sakatlanan Saric gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.

20' Bu dakikalarda oyun sakatlık gerekçesi ile sık sık duruyor.

18' Antalyaspor'da Soner tedavisinin ardından oyuna geri dahil oldu.

17' YAN AĞLARDA! Yunus'un sağ çaprazdan havadan pası ile arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutu yan ağlarda kaldı.

14' Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan kale alanına ortasına kesti. Osimhen'e doğru giden topu son anda defansta Gianetti kafası ise kornere attı. Devamında ise yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

12' Torreira'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

10' Galatasaray takım halinde hücuma çıkmaya çalışıyor.

9' Torreira orta alanda kazandığı topta pasını Yunus'a aktardı. Yunus Akgün ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

6' Antalyaspor'un hatalı geri pasında Osimhen araya girmeye çalıştı. Kaleci Abdullah Yiğiter son anda kalesini terk etti ve tehlikenin büyümesini engelledi.

5' Sol kanatta topu kazanan Galatasaraylı oyuncular Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in sol kanttan topu içeriye çevirdi ancak içeride hiçbir takım arkadaşı yoktu.

3' YANDAN DIŞARIDA! Antalyaspor'da Doğukan sol kanatta aldığı pas ile rakiplerini egale ederek ilerledi. Ceza sahası dışından vuruşu ise uzak direğin hemen yanından auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Galatasaray, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

