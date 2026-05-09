SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
09.05.2026 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ekonomi yönetiminin kritik kurumlarından biri olan Sermaye Piyasası Kurulu’nda bayrak değişimi yaşandı. Alınan karar doğrultusunda SPK Başkanlığına, kamu maliyesi ve vergi denetimi alanındaki tecrübesiyle tanınan Mahmut Sütcü atandı.

Resmi Gazete’nin 9 Mayıs 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yönetim kademesinde önemli değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, SPK Başkanlığı görevine Mahmut Sütcü getirildi.

Kurul bünyesinde yapılan bir diğer önemli atama ise üyelik kadrosunda gerçekleşti; Kurulun ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR?

SPK’nın yeni başkanı Mahmut Sütcü, ekonomi ve maliye bürokrasisinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınıyor. 

1968 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Sütcü, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Sütcü, 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, 1994’te Hesap Uzmanı, 2003’te ise Baş Hesap Uzmanı unvanlarını aldı.

2002-2003 yılları arasında bir yıl süreyle İngiltere’de görev yaparak uluslararası mali sistemler üzerine çalışmalar yürüttü.

İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

İdari görevlerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri vererek akademik alanda da birikimini paylaştı.

SPK 2. BAŞKANIYDI

Kasım 2024’ten bu yana SPK İkinci Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Sütcü, 9 Mayıs 2026 itibarıyla kurumun yeni başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Sütcü, SPK'nın yeni dönemindeki stratejilerine liderlik edecek.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spk SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi

00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 01:19:42. #7.13#
SON DAKİKA: SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.