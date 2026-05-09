Herkes onu konuşuyor! Yine saçlarını kesemedi

Manchester United taraftarı Frank Ilett’in ilginç iddiası sosyal medyada yeniden gündem oldu.
29 yaşındaki Frank Ilett, 5 Ekim 2024’ten beri saçlarını uzattığını ve Manchester United’ın üst üste 5 maç kazanması halinde saçlarını kestireceğini açıklamıştı.
Manchester United’ın Sunderland ile berabere kalmasının ardından Kırmızı Şeytanlar’ın galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla birlikte takımın üst üste 5 maç kazanma ihtimali de ortadan kalktı.
Sosyal medyada konuşulan iddiaya göre Frank Ilett, yeni bir seri başlamadığı sürece en az 4 ay daha saçlarını uzatmak zorunda kalacak. Manchester United taraftarının yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.
Çok sayıda kullanıcı, Manchester United’ın performansı nedeniyle Frank Ilett’in saçlarının daha da uzayacağını söyleyen yorumlar yaptı.
