"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü

Zambiya Ligi’nde maçın oyuncusu seçilen futbolcuya verilen ödül sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmanın ardından maçın en iyi oyuncusu seçilen futbolcuya ödül olarak 5 karton yumurta verildi. Ödül töreninden görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler olay hakkında çok sayıda paylaşım yaptı.

Dünyanın birçok liginde para ödülü, kupa veya sponsor hediyeleri verilirken, yumurta ödülü futbol gündeminde dikkat çeken anlardan biri oldu. Futbolcunun ödülünü aldığı anlar sosyal medyada mizahi yorumlarla birlikte paylaşıldı.