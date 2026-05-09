Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

09.05.2026 18:46
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak.

KRİTİK MAÇ SAAT 20.00'DA

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Abdülkadir, Soner, Doğukan, Ballet.

9.05.2026
