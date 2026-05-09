Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
09.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağır tonajlı kamyonun lastiğini bıçakla patlatmaya çalışan adam, lastiğin büyük basınçla infilak etmesi sonucu metrelerce savruldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, park halindeki ağır tonajlı bir kamyonun lastiğini bıçakla patlatmaya çalışan bir adamın yaşadığı korku dolu anlar gündem oldu.

LASTİĞİ DELMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda kimliği henüz belirlenemeyen şahsın, kamyonun arka lastiklerine defalarca bıçakla vurduğu görüldü.

PATLAMA ŞİDDETİYLE SAVRULDU

İlk denemesinde başarılı olamayan adamın başka bir lastiği hedef aldığı, lastiğin delinmesiyle birlikte büyük bir basınçla patlama yaşandığı görüldü. Patlamanın etkisiyle şahıs metrelerce savruldu.

SÜRÜNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şiddetli patlamanın ardından yere yığılan adamın bir süre ayağa kalkamadığı, daha sonra ise sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı patlamanın etkisiyle şahsın ciddi şekilde yaralanmış olabileceğini öne sürdü.

“KEMİKLERİ KIRILDI” YORUMLARI

Sosyal medya kullanıcıları, ağır tonajlı araç lastiklerinde oluşan yüksek basıncın tehlikesine dikkat çekerek şahsın kemiklerinin kırılmış olabileceğini belirten yorumlar yaptı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt

17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:38:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.