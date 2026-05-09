Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ı protesto etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda tezahürat yapmayarak sessiz protestoda bulundu. Beşiktaş tribünlerinin, maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya sırtını dönmesi dikkat çekti.
Taraftarlar ayrıca, “Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?” tezahüratı yaparak teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın ilk 5 dakikasının ardından yeniden tezahürat yaparak takıma destek vermeye başladı.
Kupada yaşanan hayal kırıklığı sonrası eleştirilerin hedefindeki Sergen Yalçın’ın geleceği son günlerde camiada yoğun şekilde tartışılıyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?