90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren Sevilla, Espanyol karşısında son dakikada bulduğu golle kritik bir galibiyet aldı.

GERİ DÖNÜŞÜ 91. DAKİKADA TAMAMLADI

Karşılaşmada geri düşen Sevilla, Akor Adams’ın 90+2. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle geri dönüşü tamamladı. Kaybetmesi halinde son haftalara küme düşme hattında girme riski yaşayan İspanyol ekibi, aldığı galibiyetle derin nefes aldı.

17. SIRADAN 12. SIRAYA YÜKSELDİLER

Sevilla, bu kritik galibiyet sonrası La Liga’da 17. sıradan 12.’liğe kadar yükseldi. Son dakika golü sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, futbolcuların kutlamaları sosyal medyada gündem oldu.