La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren Sevilla, Espanyol karşısında son dakikada bulduğu golle kritik bir galibiyet aldı.
Karşılaşmada geri düşen Sevilla, Akor Adams’ın 90+2. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle geri dönüşü tamamladı. Kaybetmesi halinde son haftalara küme düşme hattında girme riski yaşayan İspanyol ekibi, aldığı galibiyetle derin nefes aldı.
Sevilla, bu kritik galibiyet sonrası La Liga’da 17. sıradan 12.’liğe kadar yükseldi. Son dakika golü sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, futbolcuların kutlamaları sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Spor › 90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?