Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Beşiktaş- Trabzonspor maçında yaşananlar geceye damga vurdu.
Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın 14. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Beşiktaşlı futbolcuların sevinci teknik direktör Sergen Yalçın’ın yanında yaşaması dikkat çekti.
Ancak Beşiktaş’ın üstünlüğü uzun sürmedi. Santranın hemen ardından gelen golle Trabzonspor skoru 1-1’e getirdi. Yenilen gol sonrası Beşiktaş tribünlerinden “Yönetim istifa!” tezahüratları yükseldi.
Kupadaki başarısız sonuçların ardından eleştirilerin odağındaki Sergen Yalçın ve yönetim üzerindeki baskı Trabzonspor maçında da devam etti.
