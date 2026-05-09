Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye bomba gönderme

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray şampiyonluğun ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. Sarı kırmızılılar, yapay zeka ile hazırlanmış bir videoda son 4 sezonda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'ya yer vererek paylaşımı taraftarlarına sundu.

