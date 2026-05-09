Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye bomba gönderme

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.
Galatasaray şampiyonluğun ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. Sarı kırmızılılar, yapay zeka ile hazırlanmış bir videoda son 4 sezonda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'ya yer vererek paylaşımı taraftarlarına sundu.
İşte Galatasaray'ın diğer paylaşımları:
