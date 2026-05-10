Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunarak yeni sezon öncesi müjdeli haberi sarı-kırmızılı taraftarlara verdi.
"Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum'' diyen Mario Lemina, geleceği hakkında da konuşarak "Gelecek sezon yüzde 99 takımda kalacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?