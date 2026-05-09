Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

09.05.2026 23:32
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından "Sakın ha' sezonu sona erdi. Futbolseverlere 'sakın ha' sezonu hayırlı olsun" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''SAKIN HA' SEZONU SONA ERDİ''

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Sezon başından beri tüm mücadeleyi verdiklerini ifade eden Torunoğulları, "'Sakın Ha' Sezonu sona erdi. Futbolseverlere 'Sakın Ha' sezonu hayırlı olsun. Sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız duruyor. 'Kulüplerden VAR Odası'nda birer temsilci olsun. Onlar da VAR'a gelen telefonları, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar' diye. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip, bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı." diye konuştu.

"BUGÜN İLK GOLLERİ OFSAYT, İKİNCİ GOLDE PENALTI YOK"

Torunoğulları, Antalyaspor- Galatasaray maçının ardından bazı eski hakemlerle iletişime geçtiklerini, Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının ise penaltı olmadığını savunarak, "İkincisi bugünkü maçta da gördünüz. Eski hakem arkadaşlara soruyoruz. Birçoğu ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının penaltı olmadığını söylüyor. Sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Fenerbahce futbolu bıraksın 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
