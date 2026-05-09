Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80\'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

09.05.2026 09:52
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sahipsiz hayvanlar yüzde 80 oranında toplanmış durumda. Ekime kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz." açıklamasını yaptı.

A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çiftçi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nı ziyaret ettiğini belirtti.

Çiftçi, savunma sanayisindeki gelişmelerin gurur verici olduğunu, yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığını ve yüzde 100'e çıkmayı umut ettiğini dile getirerek, "YILDIRIMHAN" uzun menzilli füzesinden de övgüyle bahsetti. Çiftçi, Türkiye'nin daha iyilerini üretebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

TRAFİKTE İHLALLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Trafik kuralları, ihlalleri, cezaları ve verilerine ilişkin soruları yanıtlayan Çiftçi, 2015-2024 yıllarında trafik kazalarının Türkiye'ye yaklaşık 280,6 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu aktararak, "Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık trafik kazalarının getirmiş olduğu bir yük var. Bunun gayri safi milli hasıla içerisindeki oranı da yüzde 2,93'e tekabül ediyor. Önemli bir rakam. 2024 yılındaki toplam sosyal maliyete baktığımız zaman bu 28 milyar dolarlık maliyetin daha da arttığını görüyoruz: 61 milyar dolar." diye konuştu.

Çiftçi, yeni trafik cezalarının ardından denetimlerin arttığını ancak ihlallerin ve ölümlü kazaların ciddi oranda azaldığını, özellikle makas atma, drift ve hız ihlallerinde büyük düşüş yaşandığını, trafikteki asayiş olaylarında da azalma görüldüğünü kaydetti. Yeni trafik düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 27 Şubat'tan itibaren trafik ihlallerinde anlamlı oranda düşüş olduğuna dikkati çeken Çiftçi, trafikte makas atmanın yüzde 92,6; takograf ihlalinin yüzde 78,2; drift atmanın yüzde 62,1; hız ihlallerinin 60'a varan oranda, dur ihtarına uyumamanın yüzde 51,8; kask kullanmamanın yüzde 32,4; sürücü belgesiz araç kullanmanın yüzde 31; cep telefonu ihlalinin yüzde 27,8; sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmanın yüzde 25,5 oranında azaldığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'de motosiklet sayısının son yıllarda hızla arttığını, 2019'da toplam araçların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletlerin oranının 2025'te yüzde 21,3'e yükseldiğini vurgulayan Çiftçi, trafik kazalarında motosikletlerin payının da yüzde 50 seviyesine yaklaştığına dikkati çekti. Çiftçi, "Trafik olaylarıyla ilgili bir toplantı yaptık. Orada bunların hepsini masaya yatırdık, motosikletlilerin ve bunların karışmış oldukları kazaların sayılarının azaltılabilmesi için denetimleri artırma kararı aldık. Çünkü burada da hedefimiz hem bu kişilerin kurallara uymasını sağlamak, güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak, trafik kurallarına uyma oranlarını yükseltmek." ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE MESAJI

Çiftçi, "yeni nesil suç örgütleri"nin sosyal medya ve dijital platformları yoğun kullandığını, klasik mafya yapılanmalarından farklı olarak belirli bir merkez, hiyerarşi ya da kurala sahip olmadıklarını aktararak, "Bu sene 2026 yılını organize suç çeteleriyle, yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik. Operasyonlarımız hız kesmeden 2026 yılında sürekli devam edecek. Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız." şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Çiftçi, sokakların ve gençlerin madde satıcılarına bırakılmayacağını, bu konudaki mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlara seslenen Çiftçi, "Yeşilaylardaki YEDAM'ları tavsiye edebilirim. Gönüllülük esasına göre herhangi bir şekilde kimliklerini ifşa etmeden orada çok güzel bir tedavi süreci yürütüyorlar. Bu durumda olanlar varsa lütfen Yeşilay'a müracaat etsinler. Yeşilay daha etkili bir mücadele yürütüyor." dedi.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede gözaltına alınanlara ilişkin ünlü-ünsüz kişi ayrımı yapılmadığına, sokak satıcılarından baronlara kadar suça karışan herkesin hedef alındığına işaret etti.

OKULLARDA GÜVENLİK VE YENİ UYGULAMALAR

Okullardaki güvenlik tedbirlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Çiftçi, tedbirlerin artırıldığını ve risk durumuna göre polis, bekçi ve bazı bölgelerde güvenlik korucularının görevlendirildiğini dile getirdi. Çiftçi, Güvenli Okul toplantılarının artık her ay yapıldığını, tüm okullara polis görevlendirmenin mümkün olmadığını, bu nedenle aileler, okul yönetimleri ve ilgili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini anlattı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ PLAN

Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara değinerek, "Bütün Türkiye'de baktığımız zaman yüzde 80 oranında sahipsiz hayvanlar toplanmış durumda. Yüzde 20'lik bir kısım kaldı. Bunları da bu senenin sonuna doğru, eylül, ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz" dedi.

"Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri sokaklar, parklar, meydanlar değil, barınaklar" diyen Çiftçi, belediyelere barınakların hızla tamamlanması çağrısında bulundu.

ODTÜ OLAYLARI VE GÜLİSTAN DOKU AÇIKLAMASI

ODTÜ’deki bayrak tartışmasına da değinen Çiftçi, olayın provokasyon olduğunu belirterek, "Bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın affedilmesi mümkün değil" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin ise çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, olayın aydınlatılması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

POLİSLERE LOJMAN VE YENİ DÜZENLEMELER

Çiftçi, emniyet teşkilatına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, 12/36 çalışma sistemi, personel takviyesi ve fazla mesai düzenlemeleri için adımlar atıldığını söyledi.

İstanbul’da polis lojmanlarının artırılması için araç alımının azaltılarak konut alımına ağırlık verileceğini ifade etti.

