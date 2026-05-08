Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim

Haberin Videosunu İzleyin
Burcu Köksal\'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim
08.05.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Burcu Köksal\'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim
Haber Videosu

CHP'den istifa edip 12 Mayıs'ta AK Parti'ye katılacağı öğrenilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal daha önce CHP'den ayrılmayacağını söylediği ortaya çıktı. Köksal o dönem katıldığı bir yayında "Anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim" demişti.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı öğrenilen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yaklaşık 6 ay önce katıldığı televizyon programındaki açıklamaları sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

“BEN PARTİNİN DEMİRBAŞLARINDAN BİRİYİM”

Köksal, o dönem TGRT’de katıldığı yayında hakkında çıkan parti değiştirme iddialarını reddetmişti.

Burcu Köksal açıklamasında, “Bu iddia troller tarafından dile getiriliyordu. Zafer Partisi’ne, İyi Parti’ye, AKP’ye geçecek diyorlardı. Beni CHP’ye kabullenmek istemiyor herhalde belli bir kesim. Anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim.” ifadelerini kullanmıştı.

“PARTİMİ BIRAKMADIM”

Köksal, seçim sürecinde yaşadığı tartışmalara rağmen CHP’den ayrılmadığını da söylemişti.

Açıklamasında, “31 Mart seçimleri öncesi ya kendine başka bir iş bul ya da başka bir parti bul denildiğinde bile ben partimi bırakmadım. Yine parti içerisinde mücadeleme devam ediyorum. Herhangi bir yere gitmiyorum. CHP’de mücadeleme devam edeceğim. Partimde çalışmaya ve mücadeleme devam edeceğim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim.” demişti.

AK PARTİ İDDİALARINI DOĞRULADI

Uzun süre sessiz kalan ve CHP’li yetkililerin telefonlarına çıkmadığı öne sürülen Burcu Köksal, son olarak gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada AK Parti’ye katılacağını doğrulamıştı.

Köksal’ın, “Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.” dediği aktarıldı.

Politika, AK Parti, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    hahhaha bademci 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
Seray Kaya’nın direk dansı şovu olay oldu Seray Kaya'nın direk dansı şovu olay oldu
Mbappe’den milyonlarca taraftarı delirten hareket Mbappe'den milyonlarca taraftarı delirten hareket
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:27
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:11:28. #7.12#
SON DAKİKA: Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.