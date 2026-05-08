Sertab Erener Eurovision teklifini reddetti: Orada olmak istemedim

08.05.2026 11:57
2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye’ye Eurovision zaferi kazandıran Sertab Erener, bu yıl Viyana’da düzenlenecek Eurovision final gecesinde sahne alması için yapılan daveti reddettiğini söyledi. Kararının arkasında dünyadaki siyasi gelişmelerin olduğunu söyleyen sanatçı, "Orada olmak istemedim" dedi.

Türkiye’ye Eurovision tarihindeki ilk ve tek birinciliği kazandıran Sertab Erener, yıllar sonra yarışmayla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü sanatçı, 16 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konser öncesinde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Eurovision final gecesi için kendisine özel davet geldiğini duyurdu.

Bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek Eurovision finalinde sahne alması istenen Erener, organizasyonda yer almayı kabul etmediğini açıkladı.

“DÜNYANIN ŞU ANKİ SİYASİ DURUMU NEDENİYLE İSTEMEDİM”

Kararının nedenlerini samimi ifadelerle anlatan Sertab Erener, dünya gündemindeki gelişmelerin etkili olduğunu belirtti. Ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“16 Mayıs aynı zamanda Eurovision’un final gecesi. Size buradan kimsenin bilmediği bir şeyi de söyleyeyim; beni final gecesinde sahne almam için davet ettiler. Ancak hem dünyanın şu anki siyasi durumu nedeniyle orada olmak istemedim hem de zaten 16 Mayıs’ta kendi konserim vardı.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sertab Erener’in Eurovision teklifini reddettiğini açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar sanatçının kararına destek verirken, bazıları ise Erener’i yıllar sonra yeniden Eurovision sahnesinde görmek istediklerini dile getirdi.

2024'TE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

2003'te Eurovision'da birincilik elde eden Erener, 21 yıl sonra 2024 yılında Eurovision sahnesine bu kez konuk sanatçı olarak çıkmıştı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
