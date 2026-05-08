Bir sporcu, 3 yıllık natural vücut gelişim sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı büyük değişim kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Paylaşılan görüntülerde sporcunun ilk başta oldukça kilolu olduğu görülürken, 3 yılın sonunda kaslı ve fit bir görünüme ulaştığı dikkat çekti.
Sporcunun herhangi bir destek kullanmadan doğal yollarla değişim yaşadığını belirtmesi sosyal medyada ayrıca büyük ilgi topladı.
Kısa sürede yayılan paylaşım sonrası kullanıcılar sporcuya çok sayıda destek ve tebrik mesajı gönderdi. Birçok kullanıcı, sporcunun disiplinli çalışması ve istikrarlı süreci sayesinde büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten yorumlar yaptı.
Son Dakika › Spor › 3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?