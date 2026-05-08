Melike Şahin\'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

“Canın Beni Çekti”, “Nasır” ve “Diva Yorgun” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurarak sevenlerini sevince boğmuştu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcının bebeğinin cinsiyeti de ortaya çıktı.

HAMİLELİK HABERİNİ SAHNEDE AÇIKLADI

2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren Melike Şahin, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı, kısa süre önce Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak anne olacağını açıklamıştı.

Konser sırasında gelen bu itiraf sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Şahin daha sonra karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİ ORTAYA ÇIKTI

37 yaşındaki şarkıcının bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Gazeteci Akif Yaman’ın haberine göre Melike Şahin’in bir oğlu olacak. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü isimden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

YAŞ FARKI ELEŞTİRİLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Melike Şahin, Sedat Arpalık ile evlendiği dönemde aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, yapılan yorumlar karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve eleştirilere herhangi bir yanıt vermemişti.